Объявлен состав сборной Германии по биатлону на 6-й этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 13 по 17 января, сообщает официальный сайт ассоциации лыжных видов спорта Германии.



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Мужчины

Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Роман Рес.

Женщины

Денизе Херрман, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Анна Вайдель.

По сравнению с пятым этапом, который также прошёл в Оберхофе, в составе команды произошли два изменения. Вместо Симона Шемппа и Лукаса Фрачера выступят Йоханнес Кюн и Роман Рес.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из немцев, Бенедикт Долль, занимает 11-е место. У женщин Франциска Пройс идёт 7-й.