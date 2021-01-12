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Объявлен состав сборной Германии по биатлону на 6-й этап Кубка мира в Оберхофе

Объявлен состав сборной Германии по биатлону на 6-й этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 13 по 17 января, сообщает официальный сайт ассоциации лыжных видов спорта Германии.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф. Состав сборной Германии
Мужчины
Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Роман Рес.

Женщины
Денизе Херрман, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Анна Вайдель.

По сравнению с пятым этапом, который также прошёл в Оберхофе, в составе команды произошли два изменения. Вместо Симона Шемппа и Лукаса Фрачера выступят Йоханнес Кюн и Роман Рес.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из немцев, Бенедикт Долль, занимает 11-е место. У женщин Франциска Пройс идёт 7-й.

Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Оберхофе
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