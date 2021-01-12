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Виктория Сливко: Падин меня уже несколько раз со дна поднимал

Виктория Сливко: Падин меня уже несколько раз со дна поднимал
Биатлон / Кубок мира 0
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Чемпионка Европы российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала фото с трофеем за победу в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона-2018/2019 и вспомнила о работе с тренером Андреем Падиным.

«Встретила фото в интернете, и такие сразу приятные воспоминания. Лучший сезон с моим лучшим тренером Андреем Падиным. Андрей Викторович меня уже несколько раз со дна поднимал», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко.

В 2020 году Виктория завоевала серебро на чемпионате Европы в Минске в смешанной эстафете. В конце года Сливко перенесла коронавирус. Биатлонистка признавалась, что это сказалось на её состоянии: «После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать вообще. Я еду с тренировочной скоростью».

Падин работал в тренерском штабе сборной России, однако был уволен в конце сезона-2018/2019. С начала сезона-2019/2020 специалист работает тренером cборной Беларуси.

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