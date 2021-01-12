Каминский назвал трёх биатлонистов, которые точно примут участие в эстафете на ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что в команде уже определились с тремя биатлонистами, которые побегут в эстафете на чемпионате мира 2021 года.
«До чемпионата мира осталось лишь две эстафеты? Это всё-таки не игровые виды спорта, хотя, конечно же, психологическая совместимость и командный дух влияют на результат. Сейчас, грубо говоря, речь идёт о четвёртом участнике эстафеты. Мы понимаем, что три человека выступят безусловно, если с ними ничего не произойдёт.
Но надо понимать, что может кто-нибудь заболеть и сразу встанет вопрос о ещё одном человеке. Поэтому надо всегда держать одного в запасе. Пробуем. Может, кого-то ещё попробуем, если кто-то хорошо пробежит. Стрельцов, например. Либо Малиновский. Сейчас мы должны смотреть на результат. Дальше на психологическую устойчивость, как человек вписывается.
Три человека — это Елисеев, Логинов и Латыпов? Да», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
Напомним, чемпионат мира 2021 года состоится в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля.
- 12 января 2021
-
17:35
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00
- 11 января 2021
-
22:30
-
21:49
-
20:43
-
20:16
-
19:13
-
17:54
-
16:47
-
16:34
-
16:14
-
14:35
-
14:21
-
14:04
-
13:20
-
13:20
-
12:49
-
12:09
-
11:47
-
11:28