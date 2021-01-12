Каминский назвал трёх биатлонистов, которые точно примут участие в эстафете на ЧМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что в команде уже определились с тремя биатлонистами, которые побегут в эстафете на чемпионате мира 2021 года.



«До чемпионата мира осталось лишь две эстафеты? Это всё-таки не игровые виды спорта, хотя, конечно же, психологическая совместимость и командный дух влияют на результат. Сейчас, грубо говоря, речь идёт о четвёртом участнике эстафеты. Мы понимаем, что три человека выступят безусловно, если с ними ничего не произойдёт.

Но надо понимать, что может кто-нибудь заболеть и сразу встанет вопрос о ещё одном человеке. Поэтому надо всегда держать одного в запасе. Пробуем. Может, кого-то ещё попробуем, если кто-то хорошо пробежит. Стрельцов, например. Либо Малиновский. Сейчас мы должны смотреть на результат. Дальше на психологическую устойчивость, как человек вписывается.

Три человека — это Елисеев, Логинов и Латыпов? Да», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».



Напомним, чемпионат мира 2021 года состоится в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля.