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Каминский назвал трёх биатлонистов, которые точно примут участие в эстафете на ЧМ

Каминский назвал трёх биатлонистов, которые точно примут участие в эстафете на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что в команде уже определились с тремя биатлонистами, которые побегут в эстафете на чемпионате мира 2021 года.

«До чемпионата мира осталось лишь две эстафеты? Это всё-таки не игровые виды спорта, хотя, конечно же, психологическая совместимость и командный дух влияют на результат. Сейчас, грубо говоря, речь идёт о четвёртом участнике эстафеты. Мы понимаем, что три человека выступят безусловно, если с ними ничего не произойдёт.

Но надо понимать, что может кто-нибудь заболеть и сразу встанет вопрос о ещё одном человеке. Поэтому надо всегда держать одного в запасе. Пробуем. Может, кого-то ещё попробуем, если кто-то хорошо пробежит. Стрельцов, например. Либо Малиновский. Сейчас мы должны смотреть на результат. Дальше на психологическую устойчивость, как человек вписывается.

Три человека — это Елисеев, Логинов и Латыпов? Да», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира 2021 года состоится в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля.

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