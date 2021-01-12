Определись стартовые номера российских биатлонистов на мужской спринт в Оберхофе

Определились стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



Первым из россиян на дистанцию выйдет Евгений Гараничев, получивший пятый стартовый номер. Эдуард Латыпов стартует под 41-м номером. Александр Логинов начнёт гонку 43-м, Кирилл Стрельцов – 70-м, Матвей Елисеев – 86-м. Последним из российских биатлонистов на старт выйдет Игорь Малиновский (101).



Ранее стало известно, что Малиновский выступит вместо Антона Бабикова.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований

13 января

16:30 мск. Спринт, мужчины.



14 января

16:30. Спринт, женщины.



15 января

16:30. Эстафета, мужчины.



16 января

16:45. Эстафета, женщины.



17 января

14:30. Масс-старт, мужчины

17:00. Масс-старт, женщины.