Миронова: удалось прервать безвыигрышную серию? Даже не знаю, что это за статистика такая

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В составе сборной России выступили также Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«В эстафете всё сложилось наилучшим образом и для меня, и для команды. На данный момент у меня хорошее функциональное состояние — я правильно провела подготовку на новогоднем сборе перед этапами Кубка мира.
Чувствую ли, что набираю форму? Нахожусь в неплохой форме. Надеюсь, оптимальная форма будет к чемпионату мира.
Удалось прервать безвыигрышную серию? К счастью, я не слежу, сколько там именно дней, этапов и гонок без медалей. Даже не знаю, что это за статистика такая, и прокомментировать вам её не могу», — приводит слова Мироновой «Областная газета».
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