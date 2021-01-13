Каминский: нашему русскому характеру свойственно сначала провалиться, потом собраться

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл первые итоги выступления российских биатлонистов на Кубке мира в Оберхофе (Германия).
«Итоги первой недели Оберхофа? Очень понравилось первое место и очень не понравилась предшествующая первому месту гонка. Стрельба там была отвратительная. Кстати говоря, это свойственно нашему русскому характеру: сначала провалиться, потом собраться. Может, это и повлияло на эстафету в лучшую сторону.
Сейчас пока глобальные выводы не хочется делать. Постепенно команда формируется к чемпионату мира. Наверное, уже на две трети понятно, кто будет участвовать. У нас есть спортсмены, которые после COVID могут набрать какую-то форму. Это будет уже нашей проблемой: из равных выбрать нужных», — приводит слова Каминского Матч ТВ.
- 13 января 2021
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
-
17:21
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00
- 11 января 2021
-
22:30
-
21:49
-
20:43
-
20:16
-
19:13
-
17:54
-
16:47
-
16:34