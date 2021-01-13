Каминский: нашему русскому характеру свойственно сначала провалиться, потом собраться

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл первые итоги выступления российских биатлонистов на Кубке мира в Оберхофе (Германия).



«Итоги первой недели Оберхофа? Очень понравилось первое место и очень не понравилась предшествующая первому месту гонка. Стрельба там была отвратительная. Кстати говоря, это свойственно нашему русскому характеру: сначала провалиться, потом собраться. Может, это и повлияло на эстафету в лучшую сторону.

Сейчас пока глобальные выводы не хочется делать. Постепенно команда формируется к чемпионату мира. Наверное, уже на две трети понятно, кто будет участвовать. У нас есть спортсмены, которые после COVID могут набрать какую-то форму. Это будет уже нашей проблемой: из равных выбрать нужных», — приводит слова Каминского Матч ТВ.