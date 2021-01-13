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Каминский оценил вероятность появления Бабикова в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Каминский оценил вероятность появления Бабикова в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о возможном участии россиянина Антона Бабикова в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Есть ли вероятность, что Бабиков выступит в эстафете? Сейчас трудно сказать. Мы отбежим спринт и посмотрим, как кто себя показывает. Всё может быть. Я бы не стал отрицать появление Антона в эстафете.

Мы его брали с прицелом, что он будет попадать в двадцатку. Пока что этого не получается. Стрельбу он нашёл. С ходом проблемы», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Бабиков не выступит в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований

13 января
16:30 мск. Спринт, мужчины.

14 января
16:30. Спринт, женщины.

15 января
16:30. Эстафета, мужчины.

16 января
16:45. Эстафета, женщины.

17 января
14:30. Масс-старт, мужчины
17:00. Масс-старт, женщины.

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