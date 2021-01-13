Каминский оценил вероятность появления Бабикова в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о возможном участии россиянина Антона Бабикова в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Есть ли вероятность, что Бабиков выступит в эстафете? Сейчас трудно сказать. Мы отбежим спринт и посмотрим, как кто себя показывает. Всё может быть. Я бы не стал отрицать появление Антона в эстафете.
Мы его брали с прицелом, что он будет попадать в двадцатку. Пока что этого не получается. Стрельбу он нашёл. С ходом проблемы», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Бабиков не выступит в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований
13 января
16:30 мск. Спринт, мужчины.
14 января
16:30. Спринт, женщины.
15 января
16:30. Эстафета, мужчины.
16 января
16:45. Эстафета, женщины.
17 января
14:30. Масс-старт, мужчины
17:00. Масс-старт, женщины.
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