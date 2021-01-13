Белозёров: Сучилов может выступать на уровне Латыпова, его проблемы связаны с психологией

Старший тренер резервной сборной России по биатлону Сергей Белозёров ответил на вопрос о критериях ротации между первой и резервной командами. Завтра, 14 января, в Арбере (Германия) стартует первый этап Кубка IBU.



«Мы совещались с главным тренером Валерием Николаевичем Польховским и старшим тренером первой сборной Юрием Михайловичем Каминским. Было принято решение дать всем спортсменам пробежать полноценный этап, а затем смотреть на их состояние.



Того же Семёна Сучилова, прекрасно показавшего себя на «Ижевской винтовке», тренеры первой сборной хотели видеть в команде на Кубке мира, но я настоял на том, что ему лучше всё же побегать на Кубке IBU. Он отлично готов, может выступать на уровне Эдуарда Латыпова, но все его проблемы связаны с психологией. Семёну лучше сейчас простартоваться в более мягком режиме.



После окончания первого этапа Кубка IBU ротация возможна. Если же говорить о том, могут ли в резервную сборную приехать спортсмены с Кубка России, то на данный момент – нет. До окончания чемпионата Европы мы будем выступать в том составе, который есть сейчас», — цитирует Белозёрова официальный сайт СБР.

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