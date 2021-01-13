Белозёров: Сучилов может выступать на уровне Латыпова, его проблемы связаны с психологией

Старший тренер резервной сборной России по биатлону Сергей Белозёров ответил на вопрос о критериях ротации между первой и резервной командами. Завтра, 14 января, в Арбере (Германия) стартует первый этап Кубка IBU.
«Мы совещались с главным тренером Валерием Николаевичем Польховским и старшим тренером первой сборной Юрием Михайловичем Каминским. Было принято решение дать всем спортсменам пробежать полноценный этап, а затем смотреть на их состояние.
Того же Семёна Сучилова, прекрасно показавшего себя на «Ижевской винтовке», тренеры первой сборной хотели видеть в команде на Кубке мира, но я настоял на том, что ему лучше всё же побегать на Кубке IBU. Он отлично готов, может выступать на уровне Эдуарда Латыпова, но все его проблемы связаны с психологией. Семёну лучше сейчас простартоваться в более мягком режиме.
После окончания первого этапа Кубка IBU ротация возможна. Если же говорить о том, могут ли в резервную сборную приехать спортсмены с Кубка России, то на данный момент – нет. До окончания чемпионата Европы мы будем выступать в том составе, который есть сейчас», — цитирует Белозёрова официальный сайт СБР.
- 13 января 2021
-
15:41
-
13:16
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
-
17:21
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00