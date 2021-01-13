Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужской спринт. Как преобразилась сборная России? LIVE

Сегодня, 13 января, в Оберхофе стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. Мужчины примут участие в спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые её окружают.

Впервые за долгое время перед стартом гоночного дня мы не вспоминаем о безмедальной серии сборной России. Просто потому что в минувшее воскресенье она закончилась. Да как! В смешанной эстафете российская четвёрка в острейшей борьбе добыла золото. Первое место, да ещё и с таким ярким финишным противостоянием Латыпова и Легрейда, должно не просто снять напряжение с нашей команды, но и зарядить её на новые подвиги. Первая часть этапа в Оберхофе показала, что сборная прогрессирует. Может, теперь получится добиться успеха и в личной гонке?