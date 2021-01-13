Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 10 км, которая открыла шестой этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым финишировал его соотечественник Стурла Холм Легрейд. На третью ступень пьедестала поднялся немец Арнд Пайффер. Все призёры не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Лучший из россиян Матвей Елисеев с безупречной стрельбой финишировал 10-м, отстав от Бё-младшего на 47,5 сек.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.43,6 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 12,4 (0).

3. Арнд Пайффер (Германия) — +27,9 (0)...

10. Матвей Елисеев (Россия) – +47,5 (0).

15. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.05,8 (1).

21. Александр Логинов (Россия) – +1.19,9 (1).

30. Кирилл Стрельцов (Россия) – +1.50,5 (1)

44. Евгений Гараничев (Россия) – +2.09,8 (1).

92. Игорь Малиновский (Россия) – +4.20,1 (2).