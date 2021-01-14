Арнд Пайффер — о бронзе в спринте: на эту гонку я особо не надеялся

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер оценил выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял третье место. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, второй результат продемонстрировал его соотечественник Стурла Холм Легрейд.

«Прошлый спринт не удался — были проблемы со стрельбой стоя, да и скорость была не лучшей. Поэтому на сегодняшнюю гонку я тоже не особо надеялся, но, конечно, старался выступать лучшим образом. На первом круге сообщили, что я показываю хорошую скорость. Стрельбу лёжа я провёл без промахов, после чего настраивался на „стойку“ и хороший результат на финише. Приятно находиться на пьедестале, рад, что смог реабилитироваться после спринта на прошлой неделе!



Да, в этом сезоне мне сложно говорить о стабильности. Возможно, я слишком хочу показывать высокие результаты. Иногда за неудачами стоит чрезмерное желание, со мной часто такое бывает. В гонке важно найти правильное состояние: движения не должны быть скованными, нужно работать плавно, а для этого — в меру расслабиться. Если отталкиваться слишком сильно, просто потеряешь силы и время. Так было у меня, сильное желание со мной не работает.



У меня длинный список целей на сезон. Как минимум хочу ещё раз победить в личной дисциплине. Проблема в том, что, помимо меня, этого хотят ещё 50 парней, а то и больше», — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Пайффер занимает 14-е место.