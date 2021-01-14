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Губерниев: вместо гимна России можно было бы «Ветер биатлона» исполнять!

Губерниев: вместо гимна России можно было бы «Ветер биатлона» исполнять!
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях: чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«На биатлоне можно было бы «Ветер биатлона» исполнять, но там автор финн, зато слова Кирилла Немоляева и Игоря Лобанова!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

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