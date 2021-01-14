Павлова: усталость накопилась — гонки, гонки, гонки. Чувствую, что надо что-то пропускать

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка показала 43-й результат.

«В каждой гонке есть положительное. Это же старт — делаем ошибки, выводы и двигаемся дальше. Не знаю, что изменилось за неделю после тех моих результатов. Наверное, усталость накопилась, в том числе эмоциональная — гонки, гонки, гонки. Уже сама чувствую, что, может, надо что-то пропускать. Организм не успевает восстанавливаться от плотности. Подумаем с тренерами, что делать. Болезней и чего-то такого не было. Просто накапливается усталость.



Можно обсудить с тренерами отказ от гонки, но такой практики у нас ещё не было. „Готова? Давай беги!“ У нас такого ещё не было. И нет такого, что после подобного разговора с тренерами записывают в число тех, у кого нет характера. Таких ситуаций у нас в команде вообще не было. Отказы — только по причине здоровья, то есть если есть травмы. Но у нас тренеры понимающие, берегут нас. Так что, думаю, в этом проблем никаких не будет.



Побегу ли эстафету? Будем смотреть, разговаривать. С докторами посмотрим, что как. Ещё целый день впереди, посмотрим. Рука в порядке, уже чуть легче. Бывает, что беспокоит при сильных ударных нагрузках. Но пока всё хорошо, есть положительная динамика. Сегодня дискомфорта не было», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».