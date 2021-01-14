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Норвежку Тандреволд, не дошедшую до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе, увезла скорая

Норвежку Тандреволд, не дошедшую до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе, увезла скорая
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас прокомментировал падение норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша.

«В целом могу сказать, что всё хорошо. Но её увозят на машине скорой помощи. У неё был шок. Вероятно, не справилась с давлением», – приводит слова Кааса NRK.

Напомним, победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8
2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6
19. Ульяна Кайшева (Россия) – + 1.11,5
21. Светлана Миронова (Россия) – + 1.14,3
48. Екатерина Носкова (Россия) – + 1.59,0.

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