Норвежку Тандреволд, не дошедшую до финиша в спринте на этапе КМ в Оберхофе, увезла скорая

Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас прокомментировал падение норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша.

«В целом могу сказать, что всё хорошо. Но её увозят на машине скорой помощи. У неё был шок. Вероятно, не справилась с давлением», – приводит слова Кааса NRK.



Напомним, победу в спринте одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.33,8

2. Доротея Вирер (Италия)– отставание 9,3

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6

19. Ульяна Кайшева (Россия) – + 1.11,5

21. Светлана Миронова (Россия) – + 1.14,3

48. Екатерина Носкова (Россия) – + 1.59,0.