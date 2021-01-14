Хованцев: итоги спринта удручающие. Думаю, что спортсменки попали в яму после высоты

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление женской сборной России в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Итоги гонки удручающие. Я не ожидал, что сегодня будет такой провал. С чем это связано? Я думаю, что спортсменки попали в яму после высоты. Как раз прошла неделя после спуска с Сочи», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Лучшей из российских биатлонисток в спринте стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. Остальные спортсменки не попали и в топ-40: Лариса Куклина стала 41-й, Евгения Павлова — 43-й, Екатерина Носкова — 50-й, Ирина Казакевич — 72-й.