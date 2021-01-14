Хованцев: итоги спринта удручающие. Думаю, что спортсменки попали в яму после высоты
Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление женской сборной России в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Итоги гонки удручающие. Я не ожидал, что сегодня будет такой провал. С чем это связано? Я думаю, что спортсменки попали в яму после высоты. Как раз прошла неделя после спуска с Сочи», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
Лучшей из российских биатлонисток в спринте стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. Остальные спортсменки не попали и в топ-40: Лариса Куклина стала 41-й, Евгения Павлова — 43-й, Екатерина Носкова — 50-й, Ирина Казакевич — 72-й.
Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:55
-
17:41
-
17:28
-
17:20
-
16:40
-
16:15
-
15:28
-
15:16
-
15:11
-
14:56
-
14:55
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:05
-
10:54
-
10:48
-
10:48
-
10:14
-
10:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам