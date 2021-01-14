Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хованцев: итоги спринта удручающие. Думаю, что спортсменки попали в яму после высоты

Хованцев: итоги спринта удручающие. Думаю, что спортсменки попали в яму после высоты
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал выступление женской сборной России в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Итоги гонки удручающие. Я не ожидал, что сегодня будет такой провал. С чем это связано? Я думаю, что спортсменки попали в яму после высоты. Как раз прошла неделя после спуска с Сочи», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Лучшей из российских биатлонисток в спринте стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. Остальные спортсменки не попали и в топ-40: Лариса Куклина стала 41-й, Евгения Павлова — 43-й, Екатерина Носкова — 50-й, Ирина Казакевич — 72-й.

Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Кайшева — 19-я
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021