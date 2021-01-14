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Стало известно, кто из россиянок побежит эстафету на шестом этапе КМ в Оберхофе

Стало известно, кто из россиянок побежит эстафету на шестом этапе КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, кто из россиянок примет участие в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Не думаю, что вопрос о составе эстафеты встаёт остро. Четыре человека здесь, они живы-здоровы. Кто в сороковке, те и будут стартовать. Миронова, Кайшева, Павлова, Куклина», — сказал Шашилов в эфире Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 14 января, состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. На третью ступень пьедестала поднялась австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер.

Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Светлана Миронова стала 21-й. 24-летняя дебютантка сборной России Екатерина Носкова финиширует 48-й.

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