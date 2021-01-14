Хованцев: Акимова оправдала приглашение в основной состав

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал победу биатлонистки Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

«Что касается Акимовой, то она оправдала приглашение в основной состав, и дело не только в сегодняшней победе на Кубке IBU. Она оправдала его ещё на предновогодних этапах Кубка мира. Её нужно было на усмотрение тренеров взять в основной состав и готовить в Сочи. Это моё мнение», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте. Второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко. Сегодня, 14 января, в Арбере также состоится мужской спринт.

Акимова — победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.