Хованцев: Акимова оправдала приглашение в основной состав

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал победу биатлонистки Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).
«Что касается Акимовой, то она оправдала приглашение в основной состав, и дело не только в сегодняшней победе на Кубке IBU. Она оправдала его ещё на предновогодних этапах Кубка мира. Её нужно было на усмотрение тренеров взять в основной состав и готовить в Сочи. Это моё мнение», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте. Второй стала Валерия Васнецова, третьей — Анастасия Шевченко. Сегодня, 14 января, в Арбере также состоится мужской спринт.
Акимова — победительница и призёр этапов Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.
- 14 января 2021
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