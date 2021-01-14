Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые

Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лидируют шведки, вторыми идут норвежские биатлонистки. Замыкают тройку француженки.
Напомним, спринт выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.
В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.
Кубок наций. После 11 гонок
Женщины
1. Швеция – 3943
2. Норвегия – 3937
3. Франция – 3888
4. Германия – 3676
5. Россия – 3403
6. Беларусь – 3270
7. Австрия – 3250
8. Италия – 3120
9. Украина – 3066
10. Швейцария – 2910
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