Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые

Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лидируют шведки, вторыми идут норвежские биатлонистки. Замыкают тройку француженки.



Напомним, спринт выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.



В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.

Кубок наций. После 11 гонок

Женщины

1. Швеция – 3943

2. Норвегия – 3937

3. Франция – 3888

4. Германия – 3676

5. Россия – 3403

6. Беларусь – 3270

7. Австрия – 3250

8. Италия – 3120

9. Украина – 3066

10. Швейцария – 2910