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Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые

Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки — пятые
Биатлон / Кубок мира 0
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Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в Кубке наций после спринтерской гонки на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Лидируют шведки, вторыми идут норвежские биатлонистки. Замыкают тройку француженки.

Напомним, спринт выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й.

В зачёт Кубка наций входят индивидуальные и спринтерские гонки, а также все эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько спортсменов страны могут выйти на старт личных гонок в следующем сезоне.

Кубок наций. После 11 гонок
Женщины

1. Швеция – 3943
2. Норвегия – 3937
3. Франция – 3888
4. Германия – 3676
5. Россия – 3403
6. Беларусь – 3270
7. Австрия – 3250
8. Италия – 3120
9. Украина – 3066
10. Швейцария – 2910

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