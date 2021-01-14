Тандреволд, внезапно упавшая во время гонки, сообщила о проблемах с сердцем

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала падение в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Тандреволд упала и не смогла дойти до финиша. После этого её увезли на машине скорой помощи.

«У меня случилась фибрилляция сердца (состояние, при котором отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы сокращаются разрозненно, что приводит к неэффективности работы этого органа. — Прим. «Чемпионата») после выхода со стрельбища. Почувствовала сильное недомогание и сразу будто потеряла всю энергию. У меня и раньше были эти симптомы. Однажды я испытала это здесь, в Оберхофе, в 2017 году. Нарушений тогда не обнаружили. Но после этого сердце регулярно проверяют. Жаль, что это произошло. Я чувствовала, что могу провести хорошую гонку», — приводит слова Тандреволд NRK.