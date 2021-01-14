Вирер — о выступлении в нынешнем сезоне: я не узнавала своё тело. Это было мерзко

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия)и вспомнила о начале сезона, который, по её словам, складывался непросто.



«Минувшая осень далась мне не очень легко. У меня были некоторые проблемы, и я плохо себя чувствовала. Я устала и совсем не узнавала своё тело. Я буквально не могла работать как обычно и даже не знаю, почему. Это было действительно мерзко.

Начало сезона сложилось для меня и впрямь тяжеловато. Я всё ещё чувствую себя не в лучшей форме. Но, надеюсь, что к чемпионату мира ситуация изменится. Однако сегодня я по-настоящему счастлива», — приводит слова Вирер Expressen.



Напомним, сегодня, 14 января, Доротея финишировала в спринте второй, отстав от победительницы, норвежки Тириль Экхофф, на 9,3 секунды.