Вирер — о выступлении в нынешнем сезоне: я не узнавала своё тело. Это было мерзко

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия)и вспомнила о начале сезона, который, по её словам, складывался непросто.
«Минувшая осень далась мне не очень легко. У меня были некоторые проблемы, и я плохо себя чувствовала. Я устала и совсем не узнавала своё тело. Я буквально не могла работать как обычно и даже не знаю, почему. Это было действительно мерзко.
Начало сезона сложилось для меня и впрямь тяжеловато. Я всё ещё чувствую себя не в лучшей форме. Но, надеюсь, что к чемпионату мира ситуация изменится. Однако сегодня я по-настоящему счастлива», — приводит слова Вирер Expressen.
Напомним, сегодня, 14 января, Доротея финишировала в спринте второй, отстав от победительницы, норвежки Тириль Экхофф, на 9,3 секунды.
- 14 января 2021
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