«Готовим следующее поколение биатлонистов!» Драчёв показал фото сына с тренировки

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» несколько фотографий своего шестилетнего сына в момент его тренировки.



«Владимир Драчев в красной майке лидера! Готовим следующее поколение биатлонистов! Многое уже получается, а главное характер! Каждый день выходит на тренировки», — подписал публикацию Драчёв.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Драчёва в «Инстаграме».

Напомним, с 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований

15 января

16:30 — эстафета, мужчины.



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.