«Готовим следующее поколение биатлонистов!» Драчёв показал фото сына с тренировки

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв разместил на своей официальной странице в «Инстаграме» несколько фотографий своего шестилетнего сына в момент его тренировки.
«Владимир Драчев в красной майке лидера! Готовим следующее поколение биатлонистов! Многое уже получается, а главное характер! Каждый день выходит на тренировки», — подписал публикацию Драчёв.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Драчёва в «Инстаграме».
Напомним, с 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований
15 января
16:30 — эстафета, мужчины.
16 января
16:45 — эстафета, женщины.
17 января
14:30 — масс-старт, мужчины
17:00 — масс-старт, женщины.
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