Павлова: опять старт за стартом три дня подряд. Я не робот, тоже имею право уставать

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала напряжённый график выступлений в гонках Кубка мира. Вчера, 14 января, Павлова заняла 43-е место в спринте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Девочки были на сборе, у меня были достаточно сложные перелёты. Переезжали, тренировались, не было какого-то особого перерыва.

Здесь опять старт за стартом три дня подряд. Я не робот. Тоже имею право уставать. Думаю, что всё обойдётся и дальше будет всё хорошо.

Как сложилась гонка? Тяжело. Есть эмоциональная усталость, что ещё ни одной гонки не пропустила и даже побывала на «Рождественской гонке». Наверное, уже просто организм устаёт по чуть-чуть, и это накладывается», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».