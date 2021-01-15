Пять российских биатлонистов отобрались на масс-старты в Оберхофе

Пятеро российских биатлонистов выступят в предстоящих масс-стартах на шестом этапе очередного сезона Кубка мира в Оберхофе (Германия). У мужчин Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, которые входят в топ-25 Кубка мира по общему зачету. В женской гонке выступят Ульяна Кайшева и Светлана Миронова, которые отобрались в масс-старт по результатам спринта в Оберхофе. Кайшева заняла в нём 19-е место, Миронова — 21-е.

Стала известна расстановка россиянок на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Новости Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

15 января

16:30. Эстафета, мужчины.

16 января

16:45. Эстафета, женщины.

17 января

14:30. Масс-старт, мужчины

17:00. Масс-старт, женщины.