Каминский: надеюсь, что всё-таки Халили добавит

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о кандидатах в состав национальной команды на чемпионат мира из команды, выступающей на Кубке IBU.

«У девушек Акимова и Васнецова достойно себя проявили. А у ребят… Халили, наверное. Сучилов, как видите, почему-то не очень надёжен на международных стартах, как на Кубке России. Будем обсуждать с тренерами. Сейчас мы на связи постоянно. Надеюсь, что всё-таки Халили добавит. Варианты есть. Может, не совсем очевидные.

Чтобы достойно смотреться на чемпионате мира и бороться за медали, надо из тех, кто есть, выжать всё, что можно. Потому что такие как сейчас варианты на чемпионате мира не пройдут. Понятно, что у многих команд в этой эстафете были сбои. Итальянцы только четко отработали. Но с другой стороны, Виндиш допустил промашку. Всё может произойти.

Но нельзя рассчитывать на то, что соперники дадут нам шанс. Надо стараться, чтобы мы были подготовлены таким образом, что сами могли решать задачи, как было в смешанной эстафете, когда всё сложилось. Наверное, этот опыт хороший. Видите, у ребят, которые победили, получился хороший толчок. Сейчас чувствуют себя уверенно, надёжно. Понимают, что могут бороться. Меня больше Матвей сейчас беспокоит. Главное, чтобы он не пал духом. Думаю, что вряд ли. Он парень достаточно устойчивый», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

В мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе Кирилл Стрельцов и Матвей Елисеев на две минуты отстали от соперников за два этапа.

На первом этапе Кубка IBU в топ-10 спринта попали три россиянина: Карим Халили, Семён Сучилов и Даниил Серохвостов.



Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 20 февраля.