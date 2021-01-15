Российские биатлонисты провели хорошую эстафету. Жаль, что не все

Усилий Логинова и Латыпова оказалось недостаточно для борьбы за медали. Не выдержал даже тренер, оценивший Елисеева как «из рук вон плохо».

Мужская сборная России третий раз подряд в нынешнем сезоне стала четвёртой в эстафетной гонке в рамках Кубка мира-2020/21 по биатлону. По ходу гонки наша команда была 22-й из 24 стартовавших, но постепенно выбралась из ямы. Могло быть намного лучше, если бы в свою силу пробежали все биатлонисты, а не двое.

Почти последние

В Оберхофе на первом этапе бежал дебютант команды Кирилл Стрельцов, который «привёз» своему сменщику Матвею Елисееву 1 минуту и 5 секунд. Не сложилась у Стрельцова стрельба, ходом тоже не получилось так, как он может.

Как признался после финиша своего этапа сам спортсмен, он не смог до конца выложиться в плане хода, не сориентировался в рваной контактной борьбе. А перед стартом вообще допустил ошибку, надев слишком тонкие перчатки. В результате замерзли пальцы, что сказалось на перезарядке.

Российские биатлонисты в эстафете были близки к провалу. Но в этот раз пронесло Стрельцов и Елисеев провалили два этапа, но Логинов и Латыпов спасли сборную России от места во втором десятке.

Стрельцов обошёлся без штрафных кругов, но по ходу своего этапа был 22-м. А стартовало всего 24 команды. То есть сборную России обыгрывали вообще все, кто хоть немного двигался и более-менее сносно стрелял.

Что случилось с Кириллом? Возможно, тут сказалось его участие на «Ижевской винтовке», когда он выиграл индивидуальную гонку и обеспечил себе место в основной команде. Но самому себе по скорости в спринте по сравнению даже с ноябрьским отбором в Ханты-Мансийске Стрельцов проигрывает минуту. Да, он переболел короной, но к середине декабря на российских стартах вернул форму.

Но после Ижевска вновь попал в функциональную яму. А ведь старший тренер сборной России Юрий Каминский говорил, что «Ижевская винтовка» не помогает в плане подготовки, а мешает. Но по ходу сезона было уже невозможно ничего поменять в плане календаря.

От минуты до двух

Минутное отставание на первом этапе плавно трансформировалось в две минуты на втором. Матвей Елисеев прошёл его нисколько не лучше, чем Кирилл Стрельцов – свой. Опять быстрое начало, опять резкое падение скорости на заключительном круге.

И стрельба с дополнительными патронами.

Мужская сборная России повторила лучший результат сезона. И это разочаровывает Матвей Елисеев в спринте был безупречен в стрельбе. Но опять подвёл последний круг.

Елисеев, который готовился к сезону самостоятельно, признал, что отработал совершенно не так, как от него ждали (Каминский вообще в прямом эфире назвал выступление Елисеева в эстафете как «из рук вон плохо»), но несколько раз подчеркнул, что он привык бегать на первом этапе.

«На будущее – мне более комфортно бежать первый этап», — этими словами спортсмен закончил своё флэш-интервью после финиша в эфире «Матч ТВ».

Кому на будущее? Тренерам? Звучит как ультиматум. Тренеры как раз ищут сочетание, которое позволит побороться за медали на чемпионате мира. А не занимать вновь четвёртое место. И пробуют разные варианты. Не исключено, что наставники и на чемпионате мира поставят Елисеева не на первый этап. И что, объяснение возможной неудаче уже подготовлено?

Два бойца

Александр Логинов и Эдуард Латыпов свои этапы провели отлично. Не бросались в погоню, не рвались догонять на первом же круге, не шли ва-банк. Может быть, им было проще, потому что все шансы на медали после отставания в 2.10 уже были потеряны, но они действительно пробежали так, как от них ждали.

Логинов подтащил команду ближе к первой шестёрке, а Латыпов выиграл финишный спурт у набегавшегося на штрафных кругах немца Хорна и принёс команде четвёртое место.

Уже третий раз в текущем сезоне. Не будь такого кошмарного отставания после двух этапов, вполне могли бы биться за медаль. Именно этого ждут от нашей команды в эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Но бойцов должны быть четверо, а не двое. До решающего старта осталась последняя эстафетная репетиция на следующем этапе в Антхольце.

Четвёртым будешь? В мужской биатлонной эстафете за сборную России выступит дебютант? Места Елисеева, Логинова и Латыпова в эстафете не вызывают сомнений. А кто же дополнит квартет?

Выиграли эстафету французы, стабильно пробежавшие все этапы. Всего четыре секунды проиграли им норвежцы, которые на втором этапе были рядом с нашей командой. Йоханнес Дале намудрил со стрельбой на «лёжке», отправился на штрафной круг, а в итоге Норвегия с медалями.

Как и Италия, финишировавшая с бронзой. В составе итальянцев бежал биатлонист, который, как и Стрельцов, не принимал участия в декабрьских этапах из-за коронавируса. 20-летний Томмазо Джакомель сражался с Арндом Пайффером и Тарьеем Бё и не подвёл команду.