Хованцев: чтобы спонсоры остались, сборная должна показать результат на чемпионате мира

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что чемпионат мира в Поклюке (Словения) станет ключевым турниром для команды в контексте дальнейшей поддержки со стороны спонсоров.



«Смогут ли с такими результатами в российском биатлоне найти спонсоров? Конечно, более высокие результаты более привлекательны для спонсоров. Но чемпионат мира — это последний старт сезона, на котором мы должны показать хороший результат, чтобы спонсоры у нас остались и появились. Все этапы Кубка мира забудутся, если удачно выступим на чемпионате мира», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».



Чемпионат мира 2021 года пройдёт с 11 по 21 февраля в Поклюке (Словения). На Кубке мира сезона-2020/2021 у России одна медаль — на пятом этапе в Оберхофе национальная команда завоевала золото смешанной эстафеты.