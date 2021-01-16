Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Хованцев: чтобы спонсоры остались, сборная должна показать результат на чемпионате мира

Хованцев: чтобы спонсоры остались, сборная должна показать результат на чемпионате мира
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что чемпионат мира в Поклюке (Словения) станет ключевым турниром для команды в контексте дальнейшей поддержки со стороны спонсоров.

«Смогут ли с такими результатами в российском биатлоне найти спонсоров? Конечно, более высокие результаты более привлекательны для спонсоров. Но чемпионат мира — это последний старт сезона, на котором мы должны показать хороший результат, чтобы спонсоры у нас остались и появились. Все этапы Кубка мира забудутся, если удачно выступим на чемпионате мира», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Чемпионат мира 2021 года пройдёт с 11 по 21 февраля в Поклюке (Словения). На Кубке мира сезона-2020/2021 у России одна медаль — на пятом этапе в Оберхофе национальная команда завоевала золото смешанной эстафеты.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021