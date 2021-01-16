Губерниев: кого ещё попросим, чтобы Акимову привезли? Путина?

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев поделился мнением об отсутствии российской биатлонистки Татьяны Акимовой в составе сборной России на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Шашилов говорит об Акимовой, что если скажет руководство о ротации, то будет ротация. Ребята, а у нас старший тренер не обладает властью, что ли? Нужно спрашивать руководство? Ну окей, спросим у Майгурова, чтобы Акимову привезли. Кого ещё? Путина? Совет безопасности? У кого Черчесов спрашивает про ротацию? У Дюкова? Ну это странно. Должна быть власть у людей, которые принимают решения здесь и сейчас», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в настоящее время в Оберхофе (Германия) проходит эстафетная гонка 4х6 км. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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