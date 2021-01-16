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Тандреволд, сообщившая о проблемах с сердцем, рассказала об участии в эстафете на этапе КМ

Тандреволд, сообщившая о проблемах с сердцем, рассказала об участии в эстафете на этапе КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, упавшая в спринтерской гонке на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4х6 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась сегодня, 16 января, в Оберхофе. Напомним, Тандреволд упала в спринте, который прошёл 14 января, и не смогла дойти до финиша. После этого её увезли на машине скорой помощи. Позже Тандреволд сообщила, что у неё проблемы с сердцем.

«Наверное, случившееся повлияло на меня больше, чем я думала. Сегодня я ясно чувствовала, что нервничала даже больше, чем обычно», — приводит слова Тандреволд VG.

Отметим, что сборная Норвегии по результатам эстафеты финишировала седьмой.

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