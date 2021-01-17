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Йоханнес Бё: биатлонная семья готова открыть двери для Большунова

Йоханнес Бё: биатлонная семья готова открыть двери для Большунова
Биатлон 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о потенциальном переходе титулованного российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

«Будет немного горько, если он сменит вид спорта. Но, безусловно, биатлонная семья готова открыть двери для каждого, кто хочет себя попробовать.

Это стало бы хорошим испытанием как для нас, так и для него. Возможно, он хочет бросить себе новый вызов. Было бы весело. Возможно, он пойдёт по пути Стины Нильссон и перейдёт в биатлон после победы на Олимпиаде», — приводит слова Бё Dagbladet.

10 января Александр Большунов во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски», выиграв лыжную многодневку с наибольшим в истории преимуществом. В итоговом зачёте соревнований отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 минуты 23,9 секунды.

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