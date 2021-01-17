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Вице-президент IBU: уголовное дело Логинова в руках полиции, мы не можем вмешиваться

Вице-президент IBU: уголовное дело Логинова в руках полиции, мы не можем вмешиваться
Биатлон 0

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Хамза высказался о ситуации с уголовным делом российского биатлониста Александра Логинова.

«Не могу ничего сказать насчет уголовного дела Александра Логинова на чемпионате мира в Италии прошлого сезона. Всё в руках полиции. Мы не можем вступать в эти отношения. Думаю, нужно всё быстро решить, потому что это ни для кого не выглядит хорошо», — приводит слова Хамзы «Матч ТВ».

Напомним, 22 февраля 2020 года в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Италии прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией тренера биатлониста. Впоследствии на россиян завели уголовные дела.

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