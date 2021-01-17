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Касперович: пропуск Логиновым масс-старта связан с планом подготовки к чемпионату мира

Касперович: пропуск Логиновым масс-старта связан с планом подготовки к чемпионату мира
Биатлон / Кубок мира 0
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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, пояснил отсутствие подопечного в заявке на масс-старт этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). До недавнего времени не было никакой информации о причинах такого решения спортсмена и тренерского штаба национальной команды.

«Отсутствие Саши связано с планом подготовки к чемпионату мира», — цитирует Касперовича Sport24.

Интересно, что главный тренер сборной России Валерий Польховский, называя причину пропуска гонки Логиновым, сказал о лёгком недомогании.

Начало гонки на 15 км запланировано на 14:30 мск. После снятия Логинова в гонке примут участие лишь два российских спортсмена — Матвей Елисеев (20-й стартовый номер) и Эдуард Латыпов (22-й).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

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