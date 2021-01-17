Хованцев: досадный промах на последнем рубеже лишил Елисеева призового места

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результат Матвея Елисеева в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Допустив один промах, он финишировал шестым.



«Елисеев сегодня провел очень хорошую гонку. То, что он с кругом штрафа заехал в шестерку сильнейших, отлично. Главное, что на последнем круге Елисеев выдержал скорость лидеров. После неудачных спринта и эстафеты, думаю, он пришел в себя и смог показать отличный результат. Досадный промах на последнем рубеже лишил Елисеева призового места, потому что скорость на последнем круге он держал.



В масс-старте в контактной гонке идёт тактическая борьба. Важно, кто и как подойдет к последнему рубежу. Последний рубеж решает всё. Те 2–3 секунды, которые можешь отыграть на дистанции, могут стать роковыми на стрельбе. Матвей прежде всего хороший стрелок стоя. Да, сегодня он допустил промах, бывает. Но и многие лидеры допускали промахи. В такой напряженной гонке приходится стрелять быстро и точно, поэтому возможны ошибки», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Аликин: хоть Елисеев и шёл в лидерах, надежды на медаль не было