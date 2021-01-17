Аликин — о женском масс-старте: говорят, что палка раз в году стреляет, но не сегодня

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин прокомментировал выступление россиянок в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова, финишировавшая 11-й. Вторая российская участница масс-старта Ульяна Кайшева — 19-я.



«В женской гонке, как и в мужской, на медали рассчитывать не приходилось. Миронова более-менее шевельнула ногами, но не справилась со стрельбой. Ей пока тяжело проходить четыре рубежа: два — нормально, четыре — многовато.



Надо всего лишь тренироваться хорошо. У нас пока следующая ситуация: кто более-менее стреляет хорошо — идёт пешком, нормально бежит — нет стрельбы. Надежда на чудо? Говорят, что палка раз в году стреляет, но, к сожалению, сегодня не выстрелила.



Женский биатлон — это лотерея. Идут в лидерах с отрывом, но их каждый раз догоняют. В итоге всё решается на стрельбе. Так ведь гонку нельзя — это тактически неправильно. Если ты сильный человек, то беги со своим темпом, зачем дожидаться кого-то? А они идут, ждут, а сзади люди сокращают по 15-20 секунд. Перед рубежом восстановились, стрельнули и опять вперёд. В спринте такое не отыграть никогда», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Миронова — 11-я