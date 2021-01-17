Аликин рассказал, что спасло Губерниева от поедания ботинка

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин поделился мнением об обещании комментатора Дмитрия Губерниева съесть свой ботинок, если безмедальная серия сборной России на этапах Кубка мира достигнет 50 гонок.



«Губерниева спасло лишь то, что сильнейших спортсменов не поставили на смешанную эстафету — их разобрали на микс. Вот и была медаль. Так бы ел сейчас наш комментатор шоколадный ботинок Владимира Драчёва», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, 10 января Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету в Оберхофе, прервав безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая длилась 43 гонки.

Губерниев поблагодарил Драчёва за шоколадный ботинок, но обещал съесть настоящий