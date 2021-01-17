Светлана Миронова показала третий ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российская биатлонистка Светлана Миронова показала третий ход в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). На заключительном круге гонки после двух промахов на «стойке», лишивших её медали, Миронова и вовсе была самой быстрой на лыжне.
Лучший ход в масс-старте показала немка Денизе Херрман. Француженка Жюстин Бреза проиграла ей менее секунды, Миронова – 4,5 секунды.
По итогам масс-старта Херрман стала 15-й, Бреза — девятой, Миронова – 11-й. Все трое добавили к дистанции четыре штрафных круга.
Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Лыжный ход
1. Денизе Херрман (Германия) — 35.22,4
2. Жюстин Бреза (Франция) — +0,8
3. Светлана Миронова (Россия) — +4,5…
21. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.08,8.
Два последних выстрела лишили Миронову победы. Как Россия осталась без биатлонного чуда
Соперницы практически подарили Светлане золото в масс-старте. Но она его не взяла.
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