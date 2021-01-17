Богалий — о Мироновой: для уровня этапов КМ нужно допускать не больше одного промаха

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российской биатлонистки Светланы Мироновой в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Напомним, Светлана финишировала 11-й.
«То, что Миронова с 4 промахами проиграла всего 33 секунды, говорит о том, что она наконец стала разбегаться. И сегодня она могла бороться за медали. Четыре промаха за четыре рубежа – это, конечно, многовато. Но контактная гонка накладывает эмоциональный отпечаток. Конечно, для уровня этапов Кубка мира нужно стрелять не больше одного промаха, что и показал мужской масс-старт. Один промах за четыре рубежа – это шанс на борьбу за медали», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
- 17 января 2021
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