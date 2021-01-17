Лишний промах и стремительная погоня Мироновой в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе. Видео

Российская биатлонистка Светлана Миронова упустила отличную возможность первой из национальной команды завоевать личную медаль на этапе Кубка мира сезона-2020/2021.

К заключительной «стойке» в масс-старте на шестом этапе соревнований в Оберхофе Миронова, несмотря на два промаха в пассиве, подходила в квартете биатлонисток, претендующих на медали. Впереди этой четвёрки была только итальянка Доротея Вирер, но она ушла на два штрафных круга, позволив преследовательницам бороться за медали любого достоинства. Однако шансом воспользовалась лишь Ханна Эберг, завоевавшая в итоге бронзу. Шведка в отличие от трёх конкуренток, включая Миронову, промахнулась на последнем рубеже лишь один раз. Но пока Эберг бежала штрафной круг, борьбу за золото вели уже француженка Жулия Симон и немка Франциска Пройс. Компанию им вполне могла бы составить австрийка Лиза Тереза Хаузер, если бы не упала на последнем круге.

Миронова, пробежав два штрафных круга, отправилась в погоню, да так, что на заключительном круге стала самой быстрой из всех участниц масс-старта. Но в итоге Светлана финишировала только 11-й.

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