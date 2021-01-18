Белоруска Динара Алимбекова прокомментировала подписанное ею письмо в поддержку Лукашенко

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова на своей официальной странице в «Инстаграме» ответила на вопрос одной из подписчиц по поводу подписанного ею письма в поддержку органов власти.
«Победа — это отлично. А вот поддержка насилия в стране огорчает. Интересно, это ваше 100% мнение, или вам пригрозили не финансировать за счёт денег налогоплательщиков ваши выступления?» — поинтересовалась подписчица.
«Насилие никто из нас не поддерживает», – ответила Алимбекова.
Отметим, что в настоящее время комментарии ко всем записям Динары отключены.
Напомним, что согласно списку подписантов, в документе отсутствуют подписи лишь трёх биатлонистов национальной команды Беларуси: Анны Солы, Егора Казаринова и Алины Пильчук. Письмо подписали Аделина Сабитова, Никита Лобастов, Ирина и Елена Кручинкины, являющиеся натурализованными россиянами.
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