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Белоруска Динара Алимбекова прокомментировала подписанное ею письмо в поддержку Лукашенко

Белоруска Динара Алимбекова прокомментировала подписанное ею письмо в поддержку Лукашенко
Биатлон / Кубок мира 0
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова на своей официальной странице в «Инстаграме» ответила на вопрос одной из подписчиц по поводу подписанного ею письма в поддержку органов власти.

«Победа — это отлично. А вот поддержка насилия в стране огорчает. Интересно, это ваше 100% мнение, или вам пригрозили не финансировать за счёт денег налогоплательщиков ваши выступления?» — поинтересовалась подписчица.

«Насилие никто из нас не поддерживает», – ответила Алимбекова.

Отметим, что в настоящее время комментарии ко всем записям Динары отключены.

Напомним, что согласно списку подписантов, в документе отсутствуют подписи лишь трёх биатлонистов национальной команды Беларуси: Анны Солы, Егора Казаринова и Алины Пильчук. Письмо подписали Аделина Сабитова, Никита Лобастов, Ирина и Елена Кручинкины, являющиеся натурализованными россиянами.

Российские биатлонисты, выступающие за Беларусь, подписали письмо в поддержку Лукашенко
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