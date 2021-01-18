Биатлонисты сборной России поделились мнением об Эдуарде Латыпове

Биатлонисты сборной России Антон Бабиков, Игорь Малиновский и Лариса Куклина рассказали, что думают об Эдуарде Латыпове.
«У Эдика большой резерв, у меня нет никакой ревности. Я всегда понимал, что он очень серьёзный спортсмен. И ему просто нужно расти в голове, физически у него всё есть, чтобы быть топовым атлетом.
Он сохраняет скромность. Не знаю, прилагает усилия к этому или нет, но пока скромный», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
«Я помню, летом Эдик выкашивал подчистую, а потом зимой приезжал никакой. А сейчас он и лето, и зиму, и весну ещё даст. Блин, парень растёт, я думаю, это ракета», — сказал Малиновский.
«У меня дочка за него сильно переживала, болела. Так получилось, мы на сборе в Сочи хорошо подружились с его семьёй, с его маленькой дочкой Викой. У меня дочь просто в изумлении была от их дочки, она запомнила Эдуарда очень хорошо и болеет за него каждую гонку», — добавила Куклина.
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