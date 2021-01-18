Эдуард Латыпов оценил своё выступление в Оберхофе
Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги шестого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). В спринтерской гонке он занял 15-е место, в масс-старте — 29-е. В составе сборной России в эстафете Латыпов стал четвёртым. На пятом этапе Кубка мира в Оберхофе сборная России с Латыповым в составе выиграла смешанную эстафету.
«Подошёл к концу ещё один этап Кубка мира. Много положительных эмоций — первая победа в сезоне, хорошие личные гонки. Конечно, не всё получилось так, как хотелось, но мы продолжаем работать. Спасибо за поддержку и поздравления. Едем дальше, следующий этап — Антерсельва», — написал Латыпов.
Пост доступен в «инстаграме» Эдуарда Латыпова
В общем зачёте Кубка мира Эдуард занимает 22-е место.
Биатлонисты сборной России поделились мнением об Эдуарде Латыпове
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