Лариса Куклина — об этапах Кубка мира в Оберхофе: этот год запомнят все
Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от прошедших этапов Кубка мира в Оберхофе.
«Стартуем в Италию. Оберхофу спасибо за подаренную погоду, думаю, этот год запомнят все. Команда уезжает с золотом в активе», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
На пятом этапе Кубка мира сборная России прервала серию из 43 гонок подряд без медалей, выиграв смешанную эстафету.
В общем зачёте Кубка мира Куклина занимает 46-е место. На пятом этапе Кубка мира она стала 20-й в спринте и 25-й в гонке преследования. На шестом этапе Лариса заняла 41-е место в спринте и стала четвёртой в составе сборной России в эстафете.
Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 21 по 24 января.
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
13:18
-
12:48
-
10:52
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:18
-
10:13
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:11
-
00:51
- 17 января 2021
-
23:39
-
23:36
-
23:12
-
22:48
-
21:39
-
20:14
-
19:52
-
19:39
-
19:13
-
19:05
-
18:41
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:16
-
18:09
-
18:06
-
17:43
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам