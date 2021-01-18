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Лариса Куклина — об этапах Кубка мира в Оберхофе: этот год запомнят все

Лариса Куклина — об этапах Кубка мира в Оберхофе: этот год запомнят все
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от прошедших этапов Кубка мира в Оберхофе.

«Стартуем в Италию. Оберхофу спасибо за подаренную погоду, думаю, этот год запомнят все. Команда уезжает с золотом в активе», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

На пятом этапе Кубка мира сборная России прервала серию из 43 гонок подряд без медалей, выиграв смешанную эстафету.

В общем зачёте Кубка мира Куклина занимает 46-е место. На пятом этапе Кубка мира она стала 20-й в спринте и 25-й в гонке преследования. На шестом этапе Лариса заняла 41-е место в спринте и стала четвёртой в составе сборной России в эстафете.

Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 21 по 24 января.

Календарь Кубка мира по биатлону
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
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