Тренер сборной России прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка IBU в Арбере

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал победу команды в эстафете на этапе Кубка IBU в Арбере. Команда в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой более чем на полминуты опередила сборную Швеции, ставшую второй.

«Победа наших девочек получилась убедительной, хотя после первого этапа мы и не были в лидерах. Лера Васнецова потратила пять дополнительных патронов, но это объясняется её великолепной функциональной готовностью – она шла перед стрельбищем чуть быстрее, чем обычно. Но всё, что она не смогла показать на стрельбе, Лера отыграла ходом. Со своим этапом она справилась, хоть и не на сто процентов.



Конечно, любому тренеру хотелось бы видеть, чтобы и ход был отличный, и стрельба безошибочная, но… Я слышал после финиша, как девчонки, когда поздравляли друг друга, даже говорили: «Лера, если бы ты всё попала, вообще скучно было бы».



Победы в борьбе более показательны. Можно сразу понять, как та или иная спортсменка ведёт себя в экстремальной ситуации, а не с минутным преимуществом.



Меня очень порадовала Анастасия Гореева, которая великолепно справилась со своим этапом. Она порадовала и ходом, и стрельбой, несмотря даже на то, что взяла по одному допу на каждом рубеже. В ходе гонки ветровая ситуация чуть изменилась, мы тут же сообщили спортсменке, что ветер с правой стороны усилился, необходимо было либо поправку сделать, либо на вынос сработать. Гореева поправку делать не стала, а потом объяснила, что старалась очень аккуратно обрабатывать выстрелы, посчитав ветер незначительным. И на „лёжке“ у неё не прошёл габарит как раз по ветру. Но стрельба действительно получилась очень качественной.



Настя отлично выглядела ходом и вернула сборную России в лидеры, а Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова обошлись без единого дополнительного патрона – они как раз внесли нужные поправки. Они отработали так, как и должны спортсменки высокого уровня», — цитирует Коновалова официальный сайт СБР.

Тренер также оценил ситуацию со стрельбой подопечных.

«Если подводить итог прошедшим стартам, картинка пока вырисовывается приятная. Мы боеспособны, можем показывать результат. Но есть ряд моментов, которые оставляют лёгкий негатив. Это чисто рабочие моменты, в которых мы со спортсменками разберёмся. Прежде всего это стрельба: у кого-то чуть проседает „лёжка“, у кого-то „стойка“, и стрельба в ветер пока является для всей команды вопросом, который нужно решить. Но, повторю, все готовы биться и показывать результат», — сказал Коновалов.