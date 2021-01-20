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Календарь седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Антхольце

Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
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С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований
21 января
16:15 мск — индивидуальная гонка, женщины.

22 января
15:15 — индивидуальная гонка, мужчины.

23 января
15:10 — масс-старт, женщины.
17:05 — эстафета, мужчины.

24 января
14:45 — эстафета, женщины.
17:05 — масс-старт, мужчины.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.

В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.

Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
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