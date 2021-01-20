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Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Антхольце

С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Расписание соревнований

21 января

16:15 мск — индивидуальная гонка, женщины.



22 января

15:15 — индивидуальная гонка, мужчины.



23 января

15:10 — масс-старт, женщины.

17:05 — эстафета, мужчины.



24 января

14:45 — эстафета, женщины.

17:05 — масс-старт, мужчины.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.