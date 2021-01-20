Расписание 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Антхольце
С 21 по 24 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований
21 января
16:15 мск — индивидуальная гонка, женщины.
22 января
15:15 — индивидуальная гонка, мужчины.
23 января
15:10 — масс-старт, женщины.
17:05 — эстафета, мужчины.
24 января
14:45 — эстафета, женщины.
17:05 — масс-старт, мужчины.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
09:00
-
08:40
- 19 января 2021
-
21:55
-
21:32
-
19:22
-
17:30
-
16:05
-
13:39
-
11:45
-
11:13
-
11:01
-
10:52
-
10:25
-
09:44
-
09:22
-
09:00
-
00:47
- 18 января 2021
-
17:30
-
15:56
-
15:24
-
15:09
-
14:32
-
13:18
-
12:48
-
10:52
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:18
-
10:13
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:11
-
00:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам