Белозёров: Сучилов решил поступить по-мужски, но лучше было — как спортсмен

Старший тренер резервной мужской команды Сергей Белозёров рассказал, почему сборная не смогла завоевать медали в эстафете на первом этапе Кубка IBU.

После трёх этапов, на которых бежали Карим Халили, Никита Поршнев и Евгений Идинов, россияне претендовали на золото, но Семён Сучилов зашёл на два штрафных круга и финишировал шестым.

«Спортсменам заранее были обозначены их этапы. Чисто технически у нас есть возможность сделать замену, если вдруг у одного из участников ухудшилось самочувствие или он заболел. Но говорить об этом нужно заранее, чтобы уложиться во временные рамки.

Мы узнали о том, что Семён Сучилов не готов к эстафете, только тогда, когда гонка уже стартовала. Да, у него ухудшилось самочувствие, но он решил ничего не говорить, рассчитывал, что сможет пробежать и на фоне недомогания. Его аргументы я могу понять, он не хотел никого подводить, решил поступить по-мужски. Но в данном случае лучше было поступить, как профессиональный спортсмен, и предупредить тренеров.

Даже на Кубке IBU нужно обходиться минимальным количеством дополнительных патронов, ведь доп – это 10-12 секунд, которые нужно отыгрывать на лыжне. А если идёшь на штрафной круг, шансов на медали не остаётся», — приводит слова Белозёрова пресс-служба СБР.