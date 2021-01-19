Дмитрий Губерниев: пора прекращать истории про то, как мы раньше выигрывали

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал пореже вспоминать прежние успехи советских и российских биатлонистов.

«Несмотря на такие разные результаты, я доволен вторым этапом в Оберхофе. Пора прекращать истории про то, как мы раньше выигрывали. Кто профессионально культивировал биатлон 40 лет назад? Советский Союз, ГДР, Норвегия. Всё. Остальные были любителями. Не умаляя достоинств наших ветеранов биатлона, надо признать, что жизнь изменилась.

Мы же видим, как один великий ветеран без меня жить не может. В каждом интервью говорит, что меня не смотрит, но при этом ловит каждое моё слово. Если бы не я, о нём бы все сейчас забыли. Второй ветеран, который работал тренером мужской сборной, известен тем, что при нём эритропоэтин в команде расцветал как лопухи за забором.

Сейчас у меня лишь одно расстройство в плане биатлона. Я очень переживаю, что Бузова приземлилась в Шереметьево и расстроила своих фанатов. Это никуда не годится. То, что она села в другом аэропорту, — это чудовищно, а всё остальное нормально», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».