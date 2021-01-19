Объявлен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января, сообщает Ski Chrono.



Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Состав сборной Франции

Женщины

Каролин Коломбо, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

Мужчины

Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из французов, Эмильен Жаклен, занимает шестое место. Лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.

Анаис Шевалье замыкает первую десятку в общем зачёте у женщин. На первой строчке — норвежка Марте Рёйселанд.