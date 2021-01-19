Кентен Фийон Майе: у нас нет ни болельщиков, ни атмосферы. Иногда становится грустно

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился мнением о выступлении в этом сезоне.

«Чем больше гонок, тем лучше я себя чувствую. В плане стрельбы тоже есть положительные моменты. Есть нюансы, над которыми ещё следует поработать, но в целом я доволен. Нужно будет кое-что предпринять, чтобы всё наладилось. Я надеюсь, что обрету уверенность перед предстоящим чемпионатом мира. Изначально моей целью было завоевание Большого хрустального глобуса. Стоит признать, что сейчас эта цель далека. Но на чемпионате мира я могу многого добиться.

Сезон ещё далёк от завершения. Можно ещё многого добиться, чтобы завершить в конце концов этот особенный сезон с улыбкой. У нас нет ни болельщиков, ни атмосферы, к которой мы привыкли, ни результатов… Иногда становится грустно… Я бы хотел, чтобы в оставшейся части сезона мы всей командой добились больших успехов», — приводит слова Кентена Le Dauphiné Libéré.