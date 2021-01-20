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Анна Богалий — о сборной России: ещё есть время всё исправить

Анна Богалий — о сборной России: ещё есть время всё исправить
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от седьмого этапа Кубка мира в Антхольце, который стартует завтра, 21 января. В рамках этапа состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.

«Индивидуальная гонка — это такой классический биатлон в его первозданном виде. Здесь работа на рубеже будет очень весомым компонентом в борьбе за победу, поэтому пожелаю ребятам реализации своего потенциала, уверенности в себе.

Ещё есть время всё исправить. Уже в последней гонке с общего старта мы видели прогресс от ребят. Хотелось бы, конечно, чтобы мы выступали в масс-старте большим числом участников, но здесь уже кто на что наработал. В преддверии чемпионата мира российская сборная должна укреплять свои позиции. Если что-то не получается и есть вопросы к спортсменам, думаю, прежде всего они задают их сами себе. В отсутствии желания я точно никого сейчас не упрекну", — цитируют Богалий «Известия».

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