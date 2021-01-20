Аликин: могут рискнуть и притащить Бабикова на эстафету. Чёрт знает что у тренеров на уме

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Я уже смирился с плохими результатами, поэтому ничего хорошего не жду. Посмотрим, конечно, как выступят наши. Но у нашей команды всё уже не без проблем, хотя этап даже не стартовал. У Елисеева там что-то… Не исключаю, что кто-нибудь ещё может плохо себя почувствовать. Если представить, что все будут здоровы и готовы бежать — в Антхольце и Гараничев себя неплохо чувствует. Посмотрим, как он себя проявит. Если нормально пробежит свою гонку, то тренеры могут дать ему шанс в эстафете.
Что касается остальной тройки, там всё более-менее ясно: Елисеев, Логинов и Латыпов. Вопрос лишь в четвёртом спортсмене. Но тренеры могут рискнуть и Бабикова притащить — к такому сценарию я отношусь отрицательно. Чёрт знает что у них на уме», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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