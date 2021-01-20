Васильев: итальянская полиция должна думать, как теперь извиняться перед Логиновым

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о ситуации с уголовным делом российского биатлониста Александра Логинова.
«Логинову нечего бояться, за ним никаких нарушений не замечалось. Тем более ему уже сказали, что ничего не найдено в тех компьютерах, которые у него там забрали. Он не был уличён в употреблении допинга. Это они должны думать, как теперь извиняться перед Логиновым. Хотя они формально извинятся, и всё.
Другое дело, что они испортили ему гонку на чемпионате мира в прошлом году. Вред они ему причинили очевидный. И в суд на них не подать, потому что они делали свою работу. Поступил сигнал – они его отработали. А то, что человека лишили возможности завоевать ещё одну медаль на чемпионате мира, – это совершенно очевидно. Я больше чем в этом уверен. Это уже вопрос этики к руководству IBU», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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